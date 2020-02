FOTO: Justin Bieber tiene a todos ¡IMPACTADOS! con su look actual

El cantante Justin Bieber tiene a todos hablando de su estado físico actual y todo es consecuencia de la enfermedad que padece: Lyme.

Bieber se sinceró hace un par de meses con el mundo y contó su verdad. Desde hace unos años ha padecido de adicción al alcohol, las drogas y ha tenido que batallar contra la enfermedad de Lyme, transmitida por las garrapatas y ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi.

Desde ese momento se ha dejado ver más transparente en esencia y cuerpo, lo que también ha dejado preocupados a muchos de sus fanáticos, pues su apariencia es demacrada, delgada y no muy saludable, entendible sabiendo las batallas de salud que ha enfrentado el cantante canadiense.

El ultimo tratamiento al que se está sometiendo el artista es por una mononucleosis crónica y aún así estuvo participando en la última emisión de Saturday Night Live, donde le tomaron la foto con un mal semblante.

Make sure the watch the live tv debut of the great Mustachio tonight on @nbcsnl . I will be there to support him. Real friends support friends pic.twitter.com/QRds5p67aE

— Justin Bieber (@justinbieber) February 9, 2020