FOTO: Justin Bieber hace la confesión ¡DE SU VIDA! y cuenta desde cuándo consume drogas y cómo ha superado la adicción

El cantante Justin Bieber rompió el silencio sobre sus más oscuros secretos y le confesó al mundo que ha consumido drogas desde temprana edad y que su vida no ha sido para nada fácil, pero ya lo está superando.

En un texto extenso en Instagram se puede leer todo lo que Bieber le confiesa al mundo. “Es duro levantarse por la mañana con la actitud adecuada cuando estás sobrepasado con tu vida, tu pasado, tu trabajo, responsabilidades, emociones, familia, finanzas y relaciones”, dice el inicio de este tratado de Bieber. “A veces puede llegar al punto de no querer vivir más… Pero soy afortunado de tener a gente en mi vida que me anima a seguir”, continúa el cantante, haciendo referencia a su actual esposa Hailey Baldwin.

A partir de este momento empieza a desglosar su infancia y su juventud, que entre lujos, tuvo que figurar cómo seguir adelante, pues la industria musical puede ser tan dura y ardua que puede terminar mandando a quien se proponga a lo más profundo, como le sucedió a él. “¿Conoces las estadísticas de niños estrella y el resultado de sus vidas? Hay una presión brutal sobre un niño cuyo cerebro, emociones y lóbulo frontal (el que ayuda en la toma de decisiones) no están del todo desarrollados todavía… Pasé de ser un chico de trece años de una ciudad pequeña a ser alabado por todo el mundo, millones de personas decían cuánto me querían y lo genial que era… Todo el mundo lo hacía todo para mí, así que nunca aprendí cosas fundamentales sobre la responsabilidad. Cuando tenía 18 años y ningún conocimiento de cómo funciona el mundo real, me vi con millones de dólares y acceso a cualquier cosa que deseara. Esto es algo que le daría miedo a cualquiera”, arremete.

Y aquí viene el grueso de la confesión que nunca se pensó saliera del mismo cantante, pues es bien sabido que desde que su vida tomó un rumbo más religioso y familiar, se ha vuelto mucho más hermético en cuanto a su vida personal se refiere. “Empecé a consumir drogas duras a los 19 y denigré a mis parejas. Me volví un resentido y perdí el respeto a las mujeres. Me distancié de todos los que me querían y empecé a esconderme tras un caparazón… Me ha llevado años recuperarme de todas esas decisiones, arreglar esas relaciones rotas y cambiar mis malos hábitos en las relaciones”, confiesa.

Pero no todo es oscuro, Justin está saliendo adelante superando sus problemas y crisis y todo de la mano de Hailey. “Ahora estoy navegando por la mejor época de mi vida, ¡el matrimonio! Que es una nueva responsabilidad increíble. Aprendes paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todo lo que significa ser un buen hombre”, afirma. A continuación la publicación completa.