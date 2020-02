FOTO: Joven le confesó a su papá por correo que era bisexual y la amorosa respuesta del hombre se volvió viral

Una joven decidió contar a través de redes sociales la experiencia que vivió contándole a su papá su orientación sexual y mostró la particular respuesta del hombre al que no le pasó por la mente discriminarla.

De una manera original la joven llamada Elena Rue Morgue le dijo a su papá que era bisexual, y lo hizo mandándole la canción ‘Bisexual’ de las Cariñito asegurándole que cuando la escuchara la conocería mejor.

“Creo que me quieres decir lo que dice la canción, que te gustan las chicas. Quizá yo sea el mejor para entenderlo. A mí me chiflan. Lo de que a las chicas le gusten los hombres me cuesta un poco entenderlo porque a mí no me gusta ni una pizca pero no por sé qué razón a algunas les gustan también. Eso me permitió enrollarme con la ama, que suerte tuve”, le aseguró el papá a la joven en un texto.

Además le planteó que el hecho de que le gusten las chicas, chicos o hasta los perros no le parece importante, queriendo decirle que no la discriminaría por su orientación sexual. “Gracias por decírmelo, si eso te da más tranquilidad. Un beso muy fuerte de tu aita que te quiere. René”, puntualizó el papá de la joven.

La carta fue compartida por la joven por medio de sus redes sociales, acompañadas de un par de fotos de los dos y en cuestión de horas recibió más de 9 mil compartidos y 56 mil me gusta en Twitter.