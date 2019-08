Jéssica Cediel se pronuncia sobre la orden para retractarse de los señalamientos contra Martín Carrillo

En su cuenta de Instagram Jéssica Cediel informó a sus seguidores que acatará la orden del juez que le obliga a retractarse sobre las acusaciones que dio contra Martín Carrillo, el médico que la operó con biopolímeros, cuando salga la respuesta de impugnación que ella hizo contra esa misma resolución. Mientras tanto guardará silencio y no mencionará más al cirujano plástico.

Así lo hizo saber en un texto que acompañó un recuadro negro que publicó en sus redes sociales, todo luego de conocerse que Cediel podría ir a la cárcel porque hasta ayer no se había retractado como el juez 35 penal de Bogotá le había ordenado, luego de que se absolviera a Carrillo de cualquier responsabilidad sobre la intervención que le realizó a Jéssica con biopolímeros.

Lea también: ¡A LA CÁRCEL! Podría ir Jéssica Cediel por desacato a la orden judicial que le exigía retractarse en el caso de biopolímeros

“Siendo respetuosa de los fallos de la justicia, y acatando lo ordenado por el Juez Treinta y Cinco Penal Municipal Con Funciones De Conocimiento De Bogotá, fallo que he impugnado, y cuya impugnación está pendiente de ser resuelta, acato lo ordenado por este Despacho, el cual dispuso que me retractara del señalamiento que realicé respecto de la responsabilidad del señor Martin Horacio Carrillo Gómez, y teniendo en cuenta que, el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá lo declara inocente, fallo éste de dicho Tribunal que también fue recurrido en casación, y teniendo en cuenta que dicho recurso se encuentra pendiente de ser resuelto por la Honorable Corte Suprema De Justicia – Sala Penal, me abstendré de realizar cualquier comentario que involucre al señor Carrillo Gómez hasta tanto sea la Justicia penal la que de la última palabra”, declaró Cediel.

La condena por no acatar al orden de retractarse podría ser de “arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales”, según el decreto 2591 de 1991. En el perfil de Instagram también se puede ver otro recuadro negro con la frase bíblica: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.