Foto: Jéssica Cediel está estrenando nuevo look

La presentadora Jéssica Cediel le mostró a sus seguidores de Instagram su nuevo look y sus seguidores la compararon con la mítica Cleopatra.

Con una foto y un video publicados en su cuenta oficial, Jéssica mostró su nuevo flequillo o “capul” con el resto de cabello liso hasta los hombros muy negro. Por ello, sus seguidores le empezaron a enviar comentarios halagando su nuevo estilo y le pusieron frases como: “linda hermosa Corazón”, “Hola Cleopatra!!! Besos y que sigan los éxitos” y “Mejor pelinegra 🎈❤️🙏”.

Pero no todo fueron comentarios positivos, hubo usuarios a los que no les convenció este cambio y también se lo hicieron saber a Cediel. “Uy no fea”, y “uy noooo, qué te pasó? 🙄 … En fin, allá tú” y “no te queda bien ese look con capul” fueron algunos de las respuestas de los seguidores en la imagen, que ya cuenta con más 123 mil likes.