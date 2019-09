Foto: J Balvin confesó la enfermedad que padece y que le pudo costar su carrera

A través de sus redes sociales, el artista paisa de reguetón J Balvin comentó con una fotografía suya que desde hace mucho padece de una enfermedad, que aunque no afecta directamente a alguno de sus órganos, le pudo costar su carrera, por lo difícil que es sobrevivir con ello.

En un largo mensaje, el artista expresó: “todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte. Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro , es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, no es de locos, creo que es más loco no creer en eso”, explicando que sufre de ansiedad.

Sin embargo, pese a la confesión, aseguró que buscó ayuda y encontró la manera de superar la adversidad: “creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres . ¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará”.

Por último, expresó que es una enfermedad común e invitó a todos los que la padecen a que no tengan miedo, y busquen la ayuda necesaria: “todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo , ¡vé busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen”.