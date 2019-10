FOTO: Este fue el tierno mensaje que Ricardo Montaner sobre la boda de su hija Evaluna

El cantante Ricardo Montaner está un poco nostálgico por la boda de su hija Evaluna con el también cantante Camilo Echeverry y expresó este sentimiento en sus redes sociales.

Sea cual sea la fama que se tenga, dejar ir una hija para que haga su propia vida no es fácil y el turno le llegó al venezolano, quien bendice y está feliz con la boda de Evaluna, pero no puede negar su tristeza por no poder seguir viviendo con su retoño.

“Mis ojos no son de tristeza, pero se va a casar y nada va a ser igual… Solo el amor infinito que nos tenemos”, escribió Ricardo en su publicación, que ya cuenta con más de 251 mil likes y una infinidad de comentarios que lo apoyan y le dan ánimos para seguir adelante, ahora sin su hija en casa.