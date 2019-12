FOTO: El ex de Jéssica Cediel borró el “indirectazo” que le había puesto a ella en Instagram

Leo Sarria, exprometido de la presentadora Jéssica Cediel, borró la indirecta que muchos pensaron era para la bogotana y dejó su imagen con solo emojis.

El año de Cediel ha sido muy movido en cuanto a su corazón se refiere y luego de sorprender con que ya no se casa y ahora tiene nuevo novio, el ex también dio de qué hablar con un “indirectazo” que había publicado en Instagram y ahora ya no aparece en la red.

Sarria puso una imagen de él en una playa y la tituló “lo que no sirve, que no estorbe”, frase que ahora ya no aparece, pues el post fue editado por su dueño. Además esto sucede luego de que Cediel mostrara a su “nuevo amor”, un exparticipante del reality ‘Exatlón Estados Unidos’, programa que ella presentó.