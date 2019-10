Foto: “El día de mañana puede ser mi vida”: Maluma denunció públicamente a un hotel donde le robaron sus joyas

El artista Maluma publicó una historia en sus redes sociales en la que revivió el robo que sufrió en un hotel de Moscú, donde fueron hurtadas sus joyas, todo esto durante el mundial de fútbol que se vivió el año anterior, y ante esta situación, el artista mostró su enfado ante la situación, pues aún no le responden y cree que más adelante podrían atentar ahí con su vida, como pasó con sus objetos de valor.

A través de Instagram, el artista escribió: “La verdad es que no quería hacer esto, pero he alcanzado mis límites. Como muchos de ustedes saben, debido a mi carrera, viajo permanentemente a muchas ciudades y países. Como muchos de ustedes también saben, me robaron mis joyas y artículos personales de mi habitación en el hotel Four Seasons en Moscú en medio de la Copa del Mundo el año pasado”.

Tras rememorar lo que le sucedió, el cantante demostró su preocupación, pues el hurto se realizó sin necesidad de forzar la puerta: “Esto se hizo sin que las personas tuvieran que irrumpir, lo que me hace temer que si hace un año se tratara de elementos materiales, mañana puede ser mi propia seguridad, mi bienestar o mi vida si no me protegen”.

Por último, indicó que no está tranquilo con la situación, y lo que más le enfada es que al parecer no le han querido dar respuesta: ” Ya no me siento seguro en esa cadena hotelera y aparentemente no les molesta, ya que ni siquiera se han tomado el tiempo para responder a lo ocurrido. Es lamentable tener que hacer esto público, pero NECESITO UNA SOLUCIÓN”.