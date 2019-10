FOTO: Diva Jessurum aclaró ¡TODO! sobre su ruptura con Rafael Caparroso

La periodista Diva Jessurum se pronunció en Instagram sobre su ruptura con Rafael Caparroso y dejó claro que quedaron en buenos términos.

Diva decidió hacer una ronda de preguntas con sus seguidores y dos de ellas apuntaron a su fallida relación con el actor, a quien acusan de vividor, por lo que Jessurum no escatimó en nada y resolvió cualquier duda que hubiera sobre el tema de una buena vez.

La primera pregunta fue: “¿volverías con el mantenido de tu ex Rafa?”, y la respuesta de Diva quedó así: “nadie ha mantenido ni mantiene a Rafael. él ha trabajado en 3 producciones este año y en la bolsa. Hay que cuidar los términos. Cuando apareció el reality, se dieron impulsos y algunas cosas cambiaron. El contrato no se dio, se entró en crisis y se dio la separación. Nosotros no somos enemigos, hay que darle tiempo al tiempo. Un poco de respeto hacia nosotros por favor”.

La segunda pregunta estuvo muy relacionada con la anterior, pues también se refería a una reconciliación, por lo que Diva aclaró que “solo Dios tiene la última palabra” y que hay que darle “tiempo al tiempo”.