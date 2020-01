Foto: ¿Cómo lo ve? En Colombia están vendiendo un curso para ir a otro planeta y escapar de la ‘tercera guerra mundial’

Luego de la tensión en el mundo, provocada por una posible tercer guerra mundial, debido a la problemática que existe entre Irán y Estados Unidos, en Colombia a alguien se le ocurrió vender un supuesto curso en el que capacitan a las personas para viajar a otro planeta y así huir de dicha situación.

En el afiche que pegaron de un poste, se puede leer que, bajo la supuesta “operación Salvamento”, podrían salir del país en naves intergalácticas y ovnis, asegurando además que ya varias personas han salido de la tierra con esa modalidad.

En la publicación hay además un número de contacto e indican que regalan cartillas didácticas sobre el curso.

En redes sociales se han burlado de la situación, indicando que “los colombianos no dominamos el mundo porque no queremos”. Ante esto, la recomendación es no hacer caso omiso, pues podría ser una modalidad de estafa.