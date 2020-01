FOTO: ¡Comienzo amargo! Claudia Bahamón recuerda con dolor a su padre el primero de enero, día que él cumplía años

La presentadora Claudia Bahamón recordó con un emotivo y doloroso mensaje a su fallecido padre el primero de enero de 2020, día en que sería su cumpleaños.

Para Claudia ha sido muy difícil reponerse del duro golpe que significó la sorpresiva muerte de su padre, quien falleció a causa de una accidente automovilístico. Desde que se dio el hecho ha compartido imágenes junto a él mencionando cuánto lo quería y el pasado primero de enero no fue la excepción, pues era el cumpleaños de Germán Bahamón.

“El 1 de enero de 1953 a las 5:00 a.m. naciste luego de una celebración de año nuevo! Desde entonces los Bahamón a las 12 de la noche gritamos ‘Feliz Año! Feliz cumpleaños!’ Espero que con el tiempo pueda volver a celebrar como lo hicimos por tanto tiempo. Este comienzo de 2020 me duele hasta el alma no tenerte a mi lado. Feliz cumpleaños papito”, escribió Claudia en su publicación, donde se ve a la presentadora junto al fallecido muy sonrientes.