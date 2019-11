FOTO: Claudia Bahamón recuerda el gesto que le encantaba a su fallecido padre

Con una tierna foto de los dos, Claudia Bahamón volvió a recordar a su fallecido padre en Instagram.

“Te encantaba que me sentara en tus piernas! Pero un par de minutos después me quitabas diciéndome: ‘María Clo Clo! Vendí mi loro! Vendí mi loro por no cargarlo’. Alista tus piernas para nuestro reencuentro papito! 🖤”, escribió Claudia en su publicación.

En el post se ve a ella sentada aparentemente en las piernas de su padre mientras le da un enorme beso en su cabeza, instantánea que fue tomada el 5 de enero de 2006. “Ta amo papito”, añadió la presentadora de ‘MasterChef Celebrity‘.