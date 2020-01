FOTO: Claudia Bahamón confiesa que no podía ni ver a su hijo cuando nació a causa de una depresión posparto

La presentadora Claudia Bahamón celebró el cumpleaños de su hijo Lucas confesando que logró superar la depresión posparto que padeció cuando lo tuvo.

“No puedo creer que hace 9 años no podía mirarte a los ojos, ni besarte, ni abrazarte y con pocas ganas de escucharte… Siempre me lamento de eso, sin embargo me llena de alegría saber que hoy no paro de hacerlo, que te disfruto en cada respiro y que con solo mirarte mi corazón sonríe y que con solo pensarte mi alma se siente viva”, escribió Claudia en la publicación que hizo para conmemorar el cumpleaños de Lucas, con una foto de los dos en su estado natural: muertos de la risa.

Bahamón también destacó que Lucas se ha convertido en un apoyo fundamental para sobrellevar la muerte de su padre y asegura que el pequeño ha decidido asumir algunos roles que su fallecido abuelo desempeñaba, como saludar y despedirse todos los días de Claudia con la frase “te adoro como a la taza del inodoro”, palabras que divierten al máximo a la conductora de ‘MasterChef Celebrity‘.