FOTO: Carolina Ramírez se cambió de look y ahora ‘La reina del flow’ es ¡”MONA”!

La actriz Carolina Ramírez sorprendió a sus seguidores con su nuevo cambio de look y muchos afirman que se trata de una de las novedades de la nueva temporada de ‘La reina del flow’.

Los seguidores de Carolina quedaros muy sorprendido al ver el nuevo color de pelo que luce la caleña. Un rubio muy claro acompaña ahora a la protagonista de ‘La reina del flow’, serie que ha roto fronteras y hasta se hizo con el Emmy Internacional a la Mejor telenovela.

Aunque Carolina no confirmó que este nuevo look sea para su personaje de ‘Tammy’ en la serie, muchos de sus fanáticos le dieron el visto bueno y hasta le rogaron que por favor saquen la segunda temporada lo más pronto posible, no sin antes enviarle miles de piropos como “la reina está de vuelta”, “demasiado bella”, “hermosa”, “regia y costosa”, “ahora sí quedaste con el flow” y muchos más.