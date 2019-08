FOTO: ¡Britney Spears ya no es rubia! ¿Vuelve su look de “Gimme More”?

La “princecita del pop” Britney Spears fue captada por los paparazzis con su nuevo look y los usuarios de las redes sociales están enloquecidos.

No es la primera vez que vemos a Britney con el cabello oscuro. Sus looks en videos como “Toxic“, “Gimme More” o “Womanizer” nos dan una idea de cómo luce con un color más negro en el pelo, pero que lo use a diario sí es novedad, pues Britney siempre ha tratado de mantener su imagen angelical “Barbie” durante toda su carrera.

Los cambios de look reflejan siempre un estado de ánimo diferente en algunas chicas que deciden hacerlo y los de Britney han sido muy notorios, sin embargo y para descanso de todos, esta vez se trata de uno favorable, pues según uno de los testigos que estuvo en el restaurante Cecconi de en West Hollywood, donde fue vista con esta nueva imagen, declaró a ET Online que “parecía súper feliz, sonriendo mucho. Estaba con dos guardias de seguridad”.

Esta felicidad se debe a que la relación de Britney con el modelo Sam Asghari va muy bien, pues se entienden a la perfección y él en particular ha sido un apoyo incondicional para ella en los últimos años.