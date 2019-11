Foto: Brian J. Smith, actor de ‘Sense8’, ¡SALIÓ DEL CLÓSET!

Uno de los protagonistas de la serie de Netflix ‘Sense8‘ salió del clóset. Se trata de Brian J. Smith, quien decidió contarle su verdadera historia a la revista enfocada al público LGBTI: Attitud Magazine.

Brian, recordado por interpretar al policía Will Gorski en la famosa serie de las hermanas Wachowski, es la portada de la edición de diciembre de esta revista, a la que le contó cómo fue crecer en un pequeño pueblo de Estados Unidos como niño gay, sin ningún referente LGTBI a seguir y entre una sociedad machista y homofóbica.

“Estaba aterrorizado. En la escuela realmente no encajaba en ningún lado. No era un deportista o un nerd… Olvídate de cualquier sindicato o grupo LGBTQ. No había absolutamente nada. Estaba completamente solo. Escuché todos los nombres: coño, maricón…”, dijo Brian en la entrevista.

En sus redes sociales ya está la foto de la portada de la revista y los fans del actor y de ‘Sense8‘ lo apoyaron con mensajes de felicitación y aliento, entre los que se destacan los de sus compañeros de set Miguel Ángel Silvestre (Lito), Dona Bae (Sun), Toby Onwumere (Capheus “Van Damme”) y Eréndira Ibarra (Daniela).