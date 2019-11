FOTO: Bad Bunny le hizo “homenaje” a Suso con su traje en los Grammy Latino

Suso el Paspi no se queda con nada y le agradeció a Bad Bunny el homenaje que le hizo en los Latin Grammy con el atuendo que el boricua lució en Las Vegas.

Bad bunny siempre da de qué hablar con sus look y el que usó para recoger el gramófono que se ganó tenía un parecido grande al que usa Suso, detalle que este particular personaje no dejó pasar y al que le dedicó una publicación completa en su perfil oficial de Instagram.

“Gracias @badbunnypr por rendirle homenasje a mi estilo de vestir en los #grammys2019 🤣🤣🤣🤣🤣”, escribió suso en el post, en el que se ve al boricua con su atuendo seriamente cuestionado para dicha ocasión.