FOTO: Alejandro Riaño desmiente meme sobre su respuesta a la polémica que causó video de ‘Juanpis González’

El humorista Alejandro Riaño tuvo que desmentir en Instagram el falso meme que circula en redes sociales con la supuesta respuesta que dio a la polémica que se armó con el video de su personaje ‘Juanpis González’ celebrando “la nueva guerra de Colombia” cuando algunos cabecillas de las FARC volvieron a las armas.

Vamos desde el principio. ‘Juanpis’ celebró que Santrich y su combo se rearmaran y volvieran a la ilegalidad con un video muy polémico en el que brinda por la “nueva guerra” muy al estilo Abelardo de la Espriella, como una burla y una sátira al tema. Pero no faltaron los que se tomaron este video al pie de la letra y empezaron a criticar al humorista, a Riaño, al punto de obligarlo a pronunciarse en Twitter desde su cuenta personal.

“Me critican por decir la verdad 👍🏻. Fácil decir: “Hay que echarles bala” cuando no somos nosotros los que vamos 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Siempre ha sido así. No soy ni de derecha, ni de izquierda, soy colombiano, y como colombiano me duele mi país. Fin”, publicó Alejandro en la red social, palabras que alguien cogió para hacer un meme en el que añadió una frase que terminó de armar la polémica: “si termino como Garzón, ya saben quiénes fueron”.

De inmediato Riaño tuvo que volver a usar sus redes sociales, esta vez Instagram, para desmentir el meme y mostrar el tweet original, para así aclarar más el tema. Lo cierto es que su personaje, ‘Juanpis’, está cumpliendo su cometido, pues el alcance que tiene es gigante y se está convirtiendo en un referente de protesta. Aquí todas las publicaciones de ‘Juanpis’ y Riaño.