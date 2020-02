Foto: “Aida Merlano lo que dice es muy grave” afirma Vicky Dávila tras entrevista con la excongresista

La periodista colombiana Vicky Dávila, quien ahora trabaja para la revista Semana, entrevistó a la excongresista y prófuga de la justicia, Aida Merlano, en Venezuela.

En su cuenta de Twitter, la comunicadora dice lo siguiente: “Hace pocas horas llegué de Caracas. Logré entrevistar a la excongresista Aida Merlano durante horas. Lo que dice es muy grave. Uds podrán verla el lunes a las 11 y 30 am en el Canal Semana Tv. Su relato es tan tenaz que no sé cómo la justicia de Colombia podrá no investigar.”

Recordemos que Merlano dijo hace poco que el empresario Julio Gerlein, que fue su pareja, y la poderosa familia Char, la ayudó a escapar de la clínica odontológica y, posteriormente, la quisieron asesinar.