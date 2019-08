FOTO: A Kylie Jenner le llenaron la casa de ¡PETALOS DE ROSA!

La sorpresa que se llevó la menor del clan Kardashian fue máxima. Kylie Jenner encontró un tapete de rosas en su casa y todo porque está de cumpleaños.

El novio de Kylie, Scott Travis fue el encargado de comprar miles de rosas para deshojarlas y así cubrir todo el piso de la casa de la empresaria, para iniciar las celebraciones de su cumpleaños número 22.

“Toda mi casa está cubierto de rosas. Y no es mi cumpleaños todavía”, escribió la influencer en su cuenta de Twitter, donde también mostró a su hija feliz jugando entre las flores.

Kylie Jenner’s rose-covered house Travis Scott surprised her with is the most over-the-top early celeb birthday present of 2019. pic.twitter.com/z0ZslqqpL5

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) August 5, 2019