Fondo de la ONU invertirá 24,5 millones de dólares en la implementación de los Acuerdos de Paz

El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz anunció la aprobación del plan de trabajo 2020, que define las prioridades para invertir las nuevas contribuciones de Reino Unido, Noruega, Alemania, Suecia, Suiza e Irlanda.

Según el Gobierno estas contribuciones serán invertidas para apoyar la estabilización de los territorios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el proceso de reincorporación de los excombatientes; la reparación integral a víctimas, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Seguiremos apoyando al Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, en su tarea de implementación de los PDET y los proyectos integradores territoriales con una particular atención a las iniciativas de las comunidades en temas de reconciliación”, planteó la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Jessica Faieta.

Las contribuciones para el 2020 del Reino Unido (US$ 10,3 millones), Noruega (US$ 8,5 millones), Alemania (US$ 3,3 millones), Suecia (US $ 1,5 millones), Suiza (US$ 500,000) e Irlanda (US$ 437,096) se suman a las contribuciones recibidas previamente de Canadá, del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, Finlandia, Corea del Sur y Chile.