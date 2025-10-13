Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La secuencia de hechos se remonta al 26 de septiembre, cuando Flor María sufrió una caída producto de un accidente de tránsito que no habría sido reportado oficialmente

Flor María murió tras una cirugía por un accidente de tránsito ¿qué le pasó?

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín investigan la trágica muerte de Flor María, en el barrio 13 de Noviembre, un suceso que se produjo tras ser dada de alta del hospital después de una cirugía mayor.

La secuencia de hechos se remonta al 26 de septiembre, cuando Flor María sufrió una caída producto de un accidente de tránsito que no habría sido reportado oficialmente. Pese a la gravedad, la mujer se dirigió por sus propios medios a un céntrico hospital.

Dos días después, el 28 de septiembre, fue intervenida quirúrgicamente del hombro y la cadera. Tras la operación, fue dada de alta el 3 de octubre.

Ya en casa, su hijo se encargó de los cuidados médicos. Sin embargo, la noche anterior, el hijo se despidió y abandonó la residencia.

La triste escena fue descubierta el domingo, cuando la esposa del hijo de la víctima ingresó a la vivienda y halló a Flor María sin signos vitales en su habitación.

Las autoridades han iniciado la inspección técnica al cadáver para determinar la causa oficial de la muerte, y si esta se relaciona con las complicaciones derivadas del accidente de tránsito y la posterior cirugía.