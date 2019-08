Fiscalía imputó cargos por presunta corrupción contra exgerente del Fondo Nacional del Ahorro

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y llamó a juicio al exgerente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora, por presunto interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Fiscalía, el funcionario firmó un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en la carrera 65 con calle 11, por un valor superior a los 79 mil millones de pesos, cuando en realidad costaba cerca de 40 mil. El objetivo era ubicar allí las instalaciones de la entidad financiera.

“El inmueble no llenaba los requisitos establecidos en el contrato, no tiene la infraestructura, es más antiguo de lo que dice el contrato y sobre todo no se hizo un cotejo dentro del abanico de posibilidades mobiliarias en Bogotá; todo para para favorecer a estas dos personas”, sostuvo el fiscal del caso años atrás.