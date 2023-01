«All Quiet On The Western Front», filme con más nominaciones en los BAFTA

Londres, 19 ene (EFE).- La película alemana «All Quiet On The Western Front» («Sin novedad en el frente») se convirtió este jueves en el filme en lengua extranjera con mayor número de nominaciones a los premios de cine BAFTA en la historia de la Academia británica y encabezó la lista de candidaturas con 14.

La cinta, una adaptación de la novela de 1929 sobre la I Guerra Mundial, opta a 14 galardones -que se desvelarán en una ceremonia el próximo día 19 de febrero-, entre ellos a mejor director, mejor actor de reparto, mejor guión adaptado, mejor película en lengua no inglesa y mejor película.

Al filme germano le sigue en número de nominaciones de la edición de los BAFTA de 2023 la comedia negra «The Banshees Of Inisherin» («Almas en pena de Inisherin») y la comedia de ciencia ficción «Everything Everywhere All At Once» («Todo a la vez en todas partes»), con diez candidaturas cada una, seguidas por «Elvis», que compite en 9 categorías, y «Tár», con 5.

Según reveló hoy la organización, entre los nominados a mejor película, además de la citada cinta alemana, optarán al BAFTA la irlandesa «The Banshees Of Ininsherin» («Almas en pena de Inisherin»), de Graham Broadbent, «Elvis», de Gail Berman, «Everything Everywhere All At Once» («Todo a la vez en todas partes»), de Daniel Kwan y «Tár», de Todd Field.

En la categoría de mejor director, competirán este año Edward Berger («All Quiet On the Western Front»/»Sin novedad en el frente»), Martin McDonagh («The Banshees Of Inisherin»/ «Almas en pena de Inisherin»), Park Chan-Wook («Decision To Leave»), Daniel Kwan («Evertyhing Everywhere All At Once»/ «Todo a la vez en todas partes»), Todd Field («Tár») y Gina Prince-Bythewood («The Woman King»/ «La mujer rey»).

Las intérpretes que aspirarán, por su parte, al galardón por mejor actriz son la australiana Cate Blanchett («Tár»), Viola Davis («The Woman King»/ «La mujer rey»), Danielle Deadwyler (Till»/ «Till – El crimen que lo cambió todo»), la hispanocubana Ana De Armas («Blonde»), la británica Emma Thompson («Good Luck to You, Leo Grande»/ «Buena suerte, Leo Grande») y Michelle Yeoh («Everything Everywhere All At Once»/ «Todo a la vez en todas partes»).

En la lista de nominados a mejor actor figuran Austin Butler, por su elogiado papel en el biopic de «Elvis», el irlandés Colin Farrell por «The Banshees Of Inisherin» («Almas en pena de Inisherin»), Brendan Fraser por «The Whale» («La ballena»), Daryl McCormack («Good Luck to You, Leo Grande»/ «Buena suerte, Leo Grande»), Paul Mescal («Aftersun») y Bill Nighy, por «Living».

Los aspirantes al reconocimiento a mejor actor de reparto son Brendan Gleeson y Barry Keoghan, ambos por sus interpretaciones en «The Banshees of Inisherin» («Almas en pena de Inisherin»), Ke Huy Quan por «Everything Everywhere All At Once» («Todo a la vez en todas partes»), Eddie Redmayne («The Good Nurse»/ «El ángel de la muerte»), Albrecht Schuch («All Quiet On the Western Front»/ «Sin novedad en el frente») y Micheal Ward, por «Empire of Light» («El Imperio de la Luz»).

En cuanto a las nominadas a mejor actriz de reparto, son Angela Bassett («Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau («The Whale»/ «La ballena»), Herry Condon («The Banshees of Inisherin»/»Almas en pena de Inisherin»), Dolly DeLeon («Triangle of Sadness»/ «El triángulo de la tristeza»), Jamie Lee Curtis («Everything Everywhere All At Once»/ «Todo a la vez en todas partes») y Carey Mulligan («She Said»/ «Al descubierto»).

Anna Higgs, presidenta del comité de cine de BAFTA, destacó hoy tras revelarse las lista de nominados que es «alentador ver que el trabajo continuo para la igualdad continúa teniendo un impacto positivo en la diversidad y el talento y de los títulos nominados hoy».

«Me complace ver una lista llena de solo mujeres en la categoría de (mejor) debut de un guionista, director o productor británico -con Charlotte Wells, Georgia Oakley, Marie Lidén, Katy Brand y Maia Kenworthy-, así como tantos nominados por primera vez», dijo.

El nombre de los ganadores se conocerá en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank (Londres), que se emitirá por televisión en el Reino Unido a partir de las 19.00 GMT.

Aquí más Noticias de Entretenimiento