Resumen: Medellín lanzó su primer festival para mujeres con una empleatón de 6.200 vacantes, 500 opciones de formación y espacios de bienestar para reducir la brecha laboral.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Medellín le apuesta al empleo y la equidad de género con la apertura del primer Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, un evento que reúne a más de 100 aliados públicos, privados y comunitarios con un mismo propósito: abrir oportunidades reales para las mujeres en trabajo, educación y bienestar.

El evento, impulsado por la Alcaldía de Medellín, cuenta con una gran empleatón que ofrece 6.200 vacantes disponibles, además de 500 opciones de formación sin costo, asesorías en empleabilidad y programas de educación superior liderados por Sapiencia.

También incluye espacios de autocuidado, salud física y mental, zonas de emprendimiento y bienestar, pensados para fortalecer la autonomía económica y personal de las participantes.

“Queremos una Medellín que reconozca el valor de las mujeres, que las impulse y les abra oportunidades. Estas vacantes son una muestra del trabajo conjunto para construir una ciudad más justa y equitativa”. Indicó Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres.

En el marco del festival también se realizará un homenaje a mujeres que, con decisión y esfuerzo, han retomado sus estudios y fortalecido sus proyectos de vida.

La jornada culminará con la Gran Noche de las Mujeres, un evento de reconocimiento a los talentos y liderazgos femeninos que transforman la ciudad.

Medellín actualmente registra una tasa de desempleo histórica del 6,4%, y la de las mujeres (7,4%) también marca un mínimo en los últimos años, reflejando el impacto de las políticas locales enfocadas en generar empleo inclusivo y sostenible.

