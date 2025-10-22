¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Resumen: Medellín lanzó su primer festival para mujeres con una empleatón de 6.200 vacantes, 500 opciones de formación y espacios de bienestar para reducir la brecha laboral.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín le apuesta al empleo y la equidad de género con la apertura del primer Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, un evento que reúne a más de 100 aliados públicos, privados y comunitarios con un mismo propósito: abrir oportunidades reales para las mujeres en trabajo, educación y bienestar.

El evento, impulsado por la Alcaldía de Medellín, cuenta con una gran empleatón que ofrece 6.200 vacantes disponibles, además de 500 opciones de formación sin costo, asesorías en empleabilidad y programas de educación superior liderados por Sapiencia.

También incluye espacios de autocuidado, salud física y mental, zonas de emprendimiento y bienestar, pensados para fortalecer la autonomía económica y personal de las participantes.

Lea también: Ciudadano alemán vivió una pesadilla en Medellín: lo secuestraron y pedían plata a su familia en Europa

“Queremos una Medellín que reconozca el valor de las mujeres, que las impulse y les abra oportunidades. Estas vacantes son una muestra del trabajo conjunto para construir una ciudad más justa y equitativa”. Indicó Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el marco del festival también se realizará un homenaje a mujeres que, con decisión y esfuerzo, han retomado sus estudios y fortalecido sus proyectos de vida.

La jornada culminará con la Gran Noche de las Mujeres, un evento de reconocimiento a los talentos y liderazgos femeninos que transforman la ciudad.

Medellín actualmente registra una tasa de desempleo histórica del 6,4%, y la de las mujeres (7,4%) también marca un mínimo en los últimos años, reflejando el impacto de las políticas locales enfocadas en generar empleo inclusivo y sostenible.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

¡Poder femenino en acción! Medellín lanzó su primer festival para mujeres con 6.200 vacantes laborales

Foto de cortesía.

Más noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Así se vive el festival Medellín para Todas, que busca emplear a 6.200 mujeres en la ciudad