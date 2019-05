Fernando Carrillo: La Procuraduría no le apostará al fracaso de la JEP, pero el proceso de paz se debe ‘desantrichizar’

Este viernes el procurador general Fernando Carrillo planteó que el proceso de paz se debe desvincular de ‘Santrich’ y aseguró que mientras esté liderando la Procuraduría no se le apostará al fracaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Después de radicar la sustentación del recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de la JEP para que se revoque la garantía de no extradición de ‘Santrich’, Carrillo planteó que nunca ha pretendido acabar con el tribunal especial de paz, pero considera que el proceso de debe ‘desantrichizar’.

Carrillo planteó que si el país no quiere que se desmorone la paz. se deben cumplir las reglas de juego establecidas en el acuerdo y no se debe continuar en la flexibilización de los escenarios de una justicia que no puede desnaturalizarse.

El procurador resaltó que el proceso de paz vale más que episodios individuales como el de ‘Jesús Santrich’ que considera que puede que haya sido el primero, pero no el último. Finalmente resaltó que el país debe ser capaz de ‘desantrichizar’ el Proceso de Paz.

La Procuraduría radicó el recurso con el que espera revocar la garantía de no extradición de ‘Jesús Santrich’