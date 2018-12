Fecha y hora de los partidos de los equipos colombianos en la Libertadores

La Conmebol indicó las fechas y horas en las que se jugarán los partidos de la Copa Libertadores 2019.

En el certamente entraron 4 equipos colombianos, Nacional, Medellín, Tolima y Junior.

Nacional y Medellín comenzarán en la fase previa 2, mientras que Tolima y Junior iniciarán directamente en la etapa de grupos.

Calendarios:

Nacional:

E2 vs. Nacional (7 de febrero – 6:30 pm).

Nacional vs. E2 (14 de febrero- 6:30 pm)



Medellín:

Palestino vs. Medellín (6 de febrero – 6:30 pm)

Medellín vs. Palestino (12 de febrero – 6:30 pm)

Junior:

Junior vs. Palmeiras (6 de marzo – 7:30 pm)

San Lorenzo vs. Junior (13 de marzo – 5:15 pm)

G2 vs. Junior (26 de marzo – 7:30 pm)

Palmeiras vs. Junior (10 de abril – 7:30 pm)

Junior vs. San Lorenzo (25 de abril – 7:00 pm)

Junior vs. G2 (8 de mayo – 7:30 pm)

Tolima:

Tolima vs. Paranaense (5 de marzo – 7:30 pm)

Boca Juniors vs. Tolima (12 de marzo – 5:15 pm)

Tolima vs, Wilstermann (27 de marzo – 7:30 pm)

Paranaense vs. Tolima (9 de abril – 5:15 pm)

Tolima vs. Boca Juniors (24 de abril – 7:30 pm)

Wilstermann vs. Tolima (9 de mayo– 7:30 pm)