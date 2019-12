Farina participará en reality producido por Ryan Secret, productor de las Kardashian

A la cantante Farina le está saliendo su canción y “Como una Kardashian” estará en un nuevo proyecto de Ryan Secret, el líder del reality ‘Keeping up with the Kardashians‘.

Fue en el programa ‘Lo sé todo’ donde Elianis Garrido dio la noticia de que Farina iba a ser una de las jurados de un nuevo reality, al parecer musical, producido por Secret, uno de los cerebros del programa del clan más famosos de Estados Unidos, que ya va para su temporada 18.

“Hay mucho hermetismo sobre el tema”, dijo Garrido y cuando le indagaron a la cantante de “Así así” sobre el tema solo se limitó a responder: “no podemos hablar de eso, está oculto, pero es verdad”.