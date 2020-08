Zac Efron protagonizará remake”Tres hombres y un bebé”

La película de 1987, “Tres hombres y un bebé” protagonizada por Tom Selleck, tendrá una nueva versión en Disney Plus.

La película que hablaba la historia de tres profesionales de Manhattan, que se ven obligados a cuidar a un bebé, cuyo padre es uno de ellos pero no saben quién es, tendrá una nueva versión (remake) que protagonizará el actor Zac Efron. En 1987, Leonard Nimoy, el Señor Spock de Viaje a las Estrellas, dirigió la comedia protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson como solteros que viven un estilo de vida sin preocupaciones, los cuales eran los actores del momento por que cada uno ellos brillaban en sus papeles como Magnum PI, Carey Mahoney “Locademia de Policía” y Sam Malone en Cheers respectivamente.

La noticia que Zac Efron, protagonizará el ramake, la dio Variety con los detalles que existe un guión para Disney Plus, escrito por Jim Cruickshank y James Orr, basado en la película francesa de 1985 “Trois hommes et un couffin” (“Tres hombres y una cuna”) que en Estados Unidos rehicieran en 1987 como “Three Men and a Baby”, la cual con $11 millones de dólares de presupuesto logró un recaudo en taquilla de $24 millones de dólares, que le permitió una secuela. Después de High School Musical, Efron, había roto relaciones con Disney, consolidando una sólida carrera con varios sellos cinematográficos y recientemente con Netflix, fue el productor ejecutivo de la serie documental de “Down to Earth“, en la que explora el tema de la sostenibilidad en todo el planeta. Por el momento la noticia de Tres hombres y un bebé, ha despertado el interés de sus fans y Hollywood ya que es una de las películas queridas del público después de 33 años.