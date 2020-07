Yina Calderón putifiestas “no van más”…

Yina Calderón no va más de acuerdo a un en vivo que hizo e imagen que compartió pero borró después.

Con una foto de su camioneta destrozada, y la frase “que preferiría no hablar y era uno de los motivos que la tenía bajada de nota“, Yina Calderón, inició una charla de preguntas y respuestas, en la que la imagen de su acto, luego fue borrada de sus redes pero con el misterio qué pasó. “En Pereira me pasó de todo, simplemente yo no hablo del tema porque pasó de todo … parece una telenovela“, fueron parte de las palabras que ella da como testimonio para decir que se internará y la farra llegaría a su final. A pesar de esto en sus redes, deja varias pistas como el “paraiso” donde estuvo y un video en una dimituta tanga en toples enjabonada con el mensaje vamos a llegar a los 2 millones de reproducciones.

Lo que más impactó de su “tristeza” es que se alejará un poco de las redes y que no volverá hacer más “putifiestas” hasta que se acabe la cuarentena. La ex participante de Protagonistas de Novela e influencer que la siguen 2 millones de seguidores, quienes no la verán por muchos días y algunos celebran que se interne por su salud mental. Se destaca que uno de los compañeros de las famosas fiestas en esta aventura fue “Julio Jaramillo” del reality “Yo Me Llamo” de Caracol a quien en algunas fotos y videos de las historias de Yina, se le ve compartiendo cama donde ella dice “traje a mi esposo“.