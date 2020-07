El cantante Yeison Jiménez, ofreció una entrevista en la que mostró preocupación por demora de pruebas covid.

En el marco del lanzamiento de la canción “Gracias a ti” con Silvestre Dangond, Yeison Jiménez, mostró una preocupación debido a que hay demoras en la entrega de resultados de las pruebas covid de sus hijas, ya que al parecer su seguro de salud ha sido lento. Yeison se encuentra en aislamiento, según él desde hace más de dos meses y afortunadamente ningún persona cercana a su equipo o entorno familiar ha sido diagnosticada como positivo para covid.

La denuncia que Yeison que quiso hacer es que: “al momento de la toma de los exámenes, por parte de mi seguro, solo se la hicieron a Thaliana, una de mis hijas, dejándonos a Camila, Sonia y a mi sin toma de prueba. Sin embargo, a los dos días el seguro volvió a mi casa a tomar la muestra de mi segunda hija, Camila, pero esta vez, dejando a mi esposa y a mi sin prueba”, aseguró. Por este motivo decidió hacerse las pruebas de forma independiente, con el antecedente que aún no ha recibido el resultado. Afortunamente, lo que hizo le permitió conocer el resultado anticipado porque han pasado tres semanas y los resultados de los test de su seguro aún no llegan.