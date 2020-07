Yatra presentador Premios Juventud 2020

Sebastián Yatra, salió de su confinamiento creativo y será presentador de los Premios Juventud.

En redes sociales, el cantante Sebastián Yatra, expresó su felicidad por ser escogido como Host de los Premios Juventud. Para cumplir la cita, salió del país directo a Miami después de cuatro meses en confinamiento en el que compartió con sus fans, lanzó varios estrenos musicales y ganó dos premios ASCAP.

En esta nueva aventura, Yatra como presentador lo acompañará la actriz estadounidense Julissa Calderón, por lo que la salida de Colombia, se debe los ensayos de los Premios Juventud que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto. “Sebitas” como lo llama su papá, tiene cuatro nominaciones a los premios que miran sus sociales: “Quiero más” (el artista que siempre quiero ver), “Juntos encienden mis redes” y “Me llama la atención“. Actualmente, el lanzamiento del video de la canción “No Bailes Sola” con Danna Paola, lo mantiene activo en redes sociales. Este año, los Premios Juventud no contarán con aplausos en vivo debido al Covid 19, por lo que se espera una gala innovadora y diferente.