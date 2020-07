Yatra gana dos premios ASCAP

ASCAP la Sociedad de Autores, Compositores y Editores en USA , otorga dos premios a Sebastián Yatra.

El equivalente a Sayco que entrega Premios y regalías en los Estados Unidos, ASCAP, concedió en su gala virtual de reconocimiento dos premios al colombiano Sabastián Yatra por los temas “Un año” colaboración con Reik y “Date la Vuelta” con Luis Fonsi & Nicky Jam. Para él este es un logro, que lo compartió con un saludo virtual desde su casa en Medellín.

Yatra ha estado muy juicioso confinado y compartiendo con su familia, hablando con sus fans en redes y ha participado de forma virtual para conciertos de Global Citizen en tiempos de Covid-19.

.@SebastianYatra wins two Latin ASCAP awards and performs “Un Año” from his home in Colombia #ASCAPAwards pic.twitter.com/jxm1Ps8QzZ

— ASCAP (@ASCAP) July 8, 2020