¡Ya al aire! No te pierdas el video oficial de “X”: el tema de Jonas Brothers feat Karol G

La tarde de este lunes 18 de mayo The Jonas Brothers han lanzado el video clip oficial de "X", su mas reciente sencillo junto a la cantante colombiana y ganadora de Latin Grammy Karol G.

La reciente colaboración entre KAROL G con los Jonas Brothers llega solo días después del concierto en vivo de la ganadora al Latin GRAMMY, patrocinado por Bud Light Seltzer, que se llevó a cabo el pasado viernes, 8 de mayo. La sesión incluyó presentaciones con Aventura y Karol G, rompiendo el record como el contenido en vivo #1 originado en los Estados Unidos este 2020, alcanzando un total de 438,000 visitantes.

Karol G se prepara para realizar una presentación junto a los Jonas Brothers para interpretar “X” durante el programa especial, Graduate Together: America Honors The High School Class of 2020 (Graduémonos Juntos: América Honra la Clase de 2020).

La artista latina femenina #1 también estará participando en el episodio final de esta temporada del programa de NBC The Voice que se llevará a cabo el martes, 19 de mayo junto a los Jonas Brothers donde estará cantando “X.”

Con mas de 6.5 billones de visitas en YouTube, KAROL G se ha convertido en una de las artistas femeninas mas vistas en YouTube a nivel global.

No te pierdas el video de estos artistas “Universal”