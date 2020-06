Wolverine regresará con ‘compañero sentimental’

Extra! el retorno de Wolverine al Cine sería con compañero sentimental.

Viene rondando en redes, la noticia de los coquetos a Hugh Jackman para volver al papel de Wolverine de Marvel Studios, franquicia que en la actualidad tiene Disney. Lo que se ha filtrado, es que para su gran retorno al Universo Cinematográfico de Marvel, podría tener connotaciones bisexuales para enganchar al público y ser inclusivos con las comunidades que defienden el “Orgullo Gay“. Una noticia que este mes caería como anillo al dedo y publicitaría más al superhéroes de los ‘Mutantes X‘, que siguen perdidos con una película sin estrenar. Y es que una serie de comics llamada ‘Earth-12025’ según los ‘Insiders’ Daniel Richtman y Jeremy Conrad, afirman que no llegará solo y estaría acompañado de ‘Hercules‘ su pareja amorosa en un mundo paralelo.

Jackman, lo ha dicho claramente si hubiera sabido hace años que Disney, sería el dueño de la franquicia lo hubiera pensado pero él se despidió del personaje con Logan en el 2017 después de 17 años de interpretarlo. A pesar de esto, se conoce que hay una millonaria oferta en caso que cambie de opinión como han cambiado muchos actores de otras franquicias cuando los ceros a la izquierda suben.

En Redes hay discusiones frente al tema desde hace varios meses

Also Earth-12025 Wolverine is gay AF deal with it pic.twitter.com/kQJXYl174e

— YOUTUBE.COM / VITO 🌐 (@VitoGesualdi) April 15, 2020