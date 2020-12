El reconocido cantante Willie Colón hizo un comentario luego de que se confirmaran la victoria del presidente electo Joe Biden, a través de redes sociales el artista recibió mensajes a favor y en contra sobre un ‘chiste’.

Las críticas no se hicieron esperar, aunque habría sido una ‘broma’, a muchos de los internautas les molestó.

“Como director de esta organización, me he resignado al hecho de que Joe Biden es nuestro presidente y que nuestros impuestos y tarifas gubernamentales aumentarán de manera grande (…) Dado que no podemos aumentar los precios en este momento debido al lamentable estado de la economía, tendremos que despedir a 60 de nuestros empleados”, dice la imagen que publicó Colón en Twitter.

Pero eso no fue todo, también se refirió en la forma en la que escogería a los empleados a quienes debería ‘despedir’. “Caminé a través de nuestros estacionamientos y encontré 60 calcomanías de “Biden/Harris” y decidí que estas serán las personas que dejaré ir”, expresó el artista en la imagen.

Willie Colón está en el ojo del huracán por este trino: