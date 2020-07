Will Smith “la felicidad está en cada uno”

Will Smith continua siendo viral en redes sociales por lo sucedido en “The Red Table“.

Hace 2 años Will Smith, había hecho un video sobre la felicidad y el amor que ha cobrado vigencia porque que vaticinó en él un epílogo anunciado lo que pasó durante los últimos días. En sus propias palabras esto fue lo que afirmó en el 2018: “Le he preguntado a mi mujer cuál creía que era una de las mejores revelaciones sobre el amor. Ella me ha dicho que no se puede hacer feliz a una persona. Me dijo que puedes hacer sonreír a una persona o hacer que se sienta bien. Puedes hacerla reír. Pero me dijo que el hecho de que una persona sea feliz o no está totalmente fuera de nuestro control y pensé que era una idea muy profunda”. En el video, Will habla del amor y que es una manera personal en la cual la felicidad está en uno mismo y no cambiar a la otra esperando.

De los mensajes en redes para Will Smith, han sorprendido comentarios como: él está en el 2050 pero su esposa, hijos y el mundo entero siguen atrapados en el 2020. Situación y video que ha hecho reflexionar a las parejas en el mundo entero.

Will Smith ama a su esposa