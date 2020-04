¡VUELVE ONE DIRECTION! Y todo para conmemorar los 10 años del desaparecido grupo

One Direction. Foto: Instagram @onedirection.

La última boy band exitosa, One Direction, estaría a punto de revivir de las cenizas como el ave fénix y todo para conmemorar su aniversario número 10.

Ya van cuatro años desde que el cuarteto le dijo adiós de forma indefinida a su fanaticada mundial, luego de más de 50 millones de discos vendidos desde su creación en 2010. A partir de ese momento miles de fans y seguidores de los cinco integrantes originales desean volver a verlos juntos en un escenario, asunto que podría llegarse a dar muy rápido tal como lo anunció Liam Payne.

“Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar, así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas”, afirmó el cantante en declaraciones al diario The Sun. Aunque no dio más detalles sobre la posible reunión, pues no sabe muy bien hasta qué punto puede informar, sí dijo estar dichoso por volver a hablar con los chicos y los planes de la reunión van viento en popa.

Todo parece un cuento de hadas hasta el momento, sin embargo, hay una espina que puede causar dolor entre la fanaticada de la boy band y es Zyan Malik, quien dejó a la banda en 2015 y no se sabe si estará en la próxima reunión del grupo. Por lo pronto se sabe que la fecha oficial del aniversario es el próximo 23 de julio y queda esperar con qué saldrá el cuarteto conformado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson (o posiblemente quinteto con Malik) en ese tiempo (si es que el coronavirus no daña los planes).