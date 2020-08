Vuelve el Príncipe del Rap pero dramático

No todo es malo para Will Smith, si hablamos de la “caída de dientes” porque la buena noticia se filtró y regresa el Príncipe del Rap.

“The Fresh Prince of Bel-Air“, conocido en países de habla hispana como el Príncipe del Rap, que diera la fama a Will Smith, regresará en un reboot en el cual él sería un productor asociado y más. Por el momento, se ha adelantado que la serie daría un giro más dramático y con un lineamiento que no afecte las famosas licencias creativas que han generado en protestas afroamericanas por la imagen que se proyecta de algunos personajes en series, películas y animados. Incluso, se habla que la nueva versión del Príncipe del Rap, podría convertirse en una película por el guión que se tiene como borrador.

La serie según portales internacionales, ya se encuentra en proceso de venta para los mayores servidores de streaming, por lo que podría ser una realidad y verse en Netflix, Peacock o HBO Max. Un video en Youtube, que recrea un giro dramático de la serie, sería la inspiración para que Smith se interesara en ser parte del nuevo proyecto, incluso aparece hablando con Norman Cooper involucrado en el proyecto. Se recuerda que en la comedia, algunos capítulos fueron drama sobre el abandono, drogas, alcohol, racismo y problemas juveniles. En cuarentena Will Smith también compartió un emotivo reencuentro del cast original del Príncipe del Rap, sin James Avery el tío Phil en la serie que falleció el 31 de diciembre del 2013, muchas lágrimas y risas se vieron al recordar grandes momentos con todos.