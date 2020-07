Vives cambia de look y regresó en el tiempo

Una foto en instagram de Carlos Vives, hizo que sus fans le dijeran que regresó en el tiempo y se ve mejor.

Carlos Vives ha sido un “camaleón” en cuanto looks, ya que en su historia se le recuerda cómo lucia en los 80 y 90, donde logró ser el galán de novelas y la música. Precisamente, la foto que Carlos, tiene en uno de sus más recientes post en instagram, demuestra que se cortó el cabello , al parecer después que su editora internacional ganara el ASCAP. Los mensajes de sus fanáticas, han sido de felicitación y otros que le pregunta que se hizo porque se refrescó casi 30 años en edad, ya que luce como varias fotos desde 1989 y una en particular de 1997, cuando lanzó Tengo Fe su octavo trabajo discográfico. Otros comentarios, le recuerdan si él es “Gallito Ramírez”.

Vives, este 29 de julio, celebra con alegría el cumpleaños de Santa Marta con un mensaje especial y también compartió, que su proyecto de escuela musical, inculca el amor por los sonidos colombianos y la cumbia donde los niños son los llamados seguir queriendo la música de nuestra tierra.

La cumbia nace en el corazón de la gente. @cumbiana es mi regalo para la gente de esta tierra que me ha dado tanto. Pero el regalo más grande es la música de los niños de @riograndemusica que me sacan una sonrisa y me alegran el corazon pic.twitter.com/a5DZNWsFl3

— Carlos Vives (@carlosvives) July 28, 2020