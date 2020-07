Los seguidores de Scooby Doo, alertas con la noticia Vilma Dinkle es lesbiana.

Los Productores de Scooby Doo, anunciaron que Vilma Dinkle, personaje ficticio creado por Hanna Barbara de la Patrulla Misterio en 1969, es lesbiana 50 años después de lanzada la serie de televisión y a puertas del estreno de una nueva película; que solo se ha visto en plataformas. Tony Cervone, productor de Scooby Doo Mistery Incorpared, afirmó que la tendencia sexual de Vilma se conocía desde hace 10 años, lo había mencionado a raíz de los comentarios que la relación con Shaggy “esa relación era incorrecta para ella” y tenía dificultades tácitas porque no congeniaban por lo que no era bisexual era gay. “Hay indicios sobre el por qué en ese episodio con la sirena“, que los fanáticos recordarán.

Que Vilma Dinkle es lesbiana, existe otro detalle por parte del Director James Gunn, quien dirigió el live action Scooby-Doo de 2002, afirmando que trató de hacer que Vilma fuera “explícitamente gay“, pero el estudio no lo permitió. Gunn incluso hizo un twitt: “¡Lo intenté! En 2001, Velma fue explícitamente gay en mi guión inicial. Pero el estudio siguió diluyéndolo y diluyéndolo, volviéndose ambiguo (la versión filmada), luego nada (la versión lanzada) y finalmente teniendo un novio (la secuela)”. En los tiempos de licencias creativas esta noticia se suma a varias franquicias que no quieren ser acusadas al no tener visiones de inclusión o discriminaciones.

Vilma Dinkley ‘lesbiana’ productor Scooby Doo

