VIDEO: “Volvió a nacer”: hijo de Fabiola Calle habló sobre los difíciles momentos que pasó la cantante en la clínica

El hijo de Fabiola Calle, integrante de ’Las Hermanitas Calles’, contó detalles de cuando su madre estaba en la clínica tras dar positivo por coronavirus, Jaime Sánchez estuvo en entrevista con RCN y habló sobre el fuerte episodio en el que su madre murió por varios minutos.

“Fueron unos días muy difíciles, muy complicados para su vida. En un momento que le cambia a las personas la forma de pensar, de vivir. Es ese milagro. Como yo le digo a ella, mamá volviste a nacer. Ella estuvo muerta 3 minutos cuando tuvo la intubaron por primera vez”, expresó Sánchez.

El hijo de la artista contó cómo le decían a Fabiola en la clínica donde estuvo internada, “después estuvo 20 días sedada en esa clínica. En la clínica le decían ‘Fabiola milagros’”.

VIDEO: Con ‘calle de honor’ Fabiola Calle salió de la clínica tras superar el coronavirus

Con emoción contó que Fabiola podría volver a cantar, aseguró que “sus cuerdas vocales no fueron afectadas”.

En la entrevista también detalló como fue el primer encuentro con su madre, el cual fue de manera virtual. “Lo primero que hice fue decirle ‘madre’, ‘te amo’, ‘estás hermosa’. No paraba de apreciarme. Una de las primeras palabras fueron ‘mi vida no tenía sentido sin ti, no tenía paz’. Creo que se lo transmití por eso ella luchó mucho”, concluyó.