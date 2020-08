Tras conocerse unos audios filtrados sobre Laura Bozzo, más conocida como la ‘Señorita Laura’ donde decía que se quería ‘largar’ de México, luego sale en su ‘defensa’ con una sorprendente y confusa confesión.

Y es que en los audios que se filtraron, Laura expresa que: “Daría la vida por largarme de este pu** país, la gente envidiosa. Yo, por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo, mil veces he hablado con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? (a decir) en México la odian, yo no puedo trabajar más con ella; la odian tanto como en Perú”.

Por este audio que se hizo viral, la presentadora recibió fuertes críticas porque dicen que “maldijo al único país que la recibió”; sin embargo en los últimos días, Laura habló de México por medio de un mensaje que dejó en un video en Instagram, revelando lo que sería su último deseo:

Laura Bozzo: “Acapulco, orgullo de MÉXICO para el mundo. Ya mis hijas lo saben, cuando muera aquí quedarán mis cenizas”

El anterior es un fragmento del mensaje del video en el que aparece Laura en donde, al parecer, se encontraba navegando en Acapulco, sin embargo resalta que el video fue grabado en el 2019 en su cumpleaños.

En otra publicación, Laura aparece bailando en el set de su actual programa ‘Laura Sin Censura’ en donde expresa que: ” mientras los desgraciados me atacan e inventan lo que sea de mi, me divierto le agradezco a Dios y me dedico con todas mis fuerzas a sacar lo mejor para mi programa que es mi vida…”.

Vea los videos: