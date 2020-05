Durante un en vivo en Instagram, la actriz colombiana Catherine Siachoque estuvo respondiendo algunas preguntas con su esposo el actor Miguel Varoni, donde le han dicho “póngase a trabajar y afane un ‘muchachito’, no tenga miedo de perder la figura; no seas tan vanidosa”.

La actriz de 48 años le respondió muy calmada a la persona que le hizo dicho comentario: “gracias por decir eso, no lo dijiste en la mejor forma y no es cierto, les voy a decir a toda la gente que está presente, la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima una cuestión física y creo que nada por encima de mi familia”.

Siachoque le recalcó a quien le hizo el comentario que “la figura se le puede ir a uno por otra cosa, por un problema hormonal, que tengo, además, pero no es cierto no sé de dónde lo sacan, ‘ay que por cuidar la figura’. Cuántas veces no se engorda uno o se adelgaza y hay mujeres que quedan más divinas después de eso”.

La actriz ha confesado que no ha tenido hijos no por vanidad, sino por otras situaciones, entre ellas, “un problema hormonal”.

Por último, habló sobre lo que pasaría con su esposo tras quedar pasadita de kilos, “y si quedara más gordita, pues ya le entregué ‘veintipico’ de años a este hombre” anunció la actriz entre risas.