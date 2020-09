El pasado fin de semana la actriz Lina Tejeiro armó tremenda fiesta en su apartamento con su mamá Vibiana Tejeiro, la presentadora y modelo Jessica Cediel y Lina Castrillón.

Al parecer estaban ‘celebrando’ el proceso que ambas famosas llevan con los biopolímeros que le fueron inyectados en sus glúteos.

Las cuatro mujeres se divirtieron al son de rancheras y bachatas mientras reían y bebían. Así mismo Lina Tejeiro aparece cantando a «grito herido» varias canciones de música popular.

Al día siguiente Lina Tejeiro le confesó a sus seguidores que aún estaba ebria; “desde marzo no me tomaba un trago, no tomaba ni siquiera buenas decisiones (…) ¿saben por qué no tengo guayabo? Porque sigo borracha”.

