VIDEOS: ¿Más de un millón de pesos?, actriz reveló la cifra que gana por su contenido de TikTok

La actriz mexicana Erika Buenfil reveló el dinero que gana por su cuenta en TikTok, luego de que un medio de comunicación anunciara que gana más de un millón de pesos por su gran cantidad de seguidores.

Al parecer, los rumores se habrían presentado luego de que ella publicara que ya sumaba 5.6 millones de seguidores en TikTok.

De acuerdo con la revista TVNotas, estaría recibiendo un centavo de dólar por cada seguidor, por lo que estaría recibiendo aproximadamente 50 mil dólares o 1 millón 230 mil pesos.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Erika Buenfil ha salido a desmentir el supuesto dineral que se gana por el contenido en TikTok.

“Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas”, escribió la actriz.

Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas. — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 3, 2020