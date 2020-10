Aunque han pasado varios meses desde que Maluma terminó con la modelo Natalia Barulich, el amorío entre ambos ha dado mucho de que hablar.

Hace poco la modelo dijo que Maluma ya es pasado y que el futbolista Neymar es solo un buen “amigo”.

En entrevista con el programa Ventaneando Natalia habló sobre una portada de revista en la que salió con Neymar. “No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista, eso sólo fue una sesión fotográfica”.

La expareja de Maluma habló maravillas del futbolista: “lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida (…) Él es una de las mejores y más felices personas que he conocido en mi vida, y siempre tendrá mi apoyo”.

Al parecer, la modelo ya sacó definitivamente al cantante paisa de su vida, eso dijo cuando le preguntaron por la canción llamada ‘Hawái’, que muchos presumen que fue una dedicatoria de Maluma para Natalia.

“Para ser honesta, no creía nada al respecto. No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí porque esa fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”.