Angie Cardona, hija de la cantante Marbelle, habló luego de que se conocieran las declaraciones de su madre al programa de entretenimiento Lo Sé Todo.

Marbelle aseguró que no ha podido conocer a su nieto. Asimismo, detalló no se ha sentido abuela, como quizá lo sea cuando su hija Rafaella sea madre.

A través de la opción de preguntas, Angie sacó de dudas a sus seguidores de Instagram quienes le preguntaron por las palabras que su madre expresó en dicho programa. “A diferencia de mi mamá no me quiero referir al tema, el amor que siento por ella es muy grande, así ella no considere a mi hijo como su nieto”.

Recordemos que Marbelle tiene dos hijas; Rafaella, a quien tuvo con Royne Chávez y Angie Cardona a quien adoptó desde muy niña.

Estas fueron las preguntas que Angie Cardona le respondió a sus fans:

