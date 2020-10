VIDEO: “El bullying me transformó”: Paulina Rubio pidió perdón tras el desastroso concierto virtual

La cantante Paulina Rubio habló sobre el mini concierto por el cual fue criticada hace varios meses, la “Chica dorada” rompió el silencio y aceptó que se equivocó en aquel encuentro.

A través de cuenta de Instagram, Paulina les abrió su corazón a sus seguidores para mostrarles su lado más sensible. La cantante mexicana también hizo énfasis sobre como le afectaron las críticas que recibió.

En el video aseguró: “soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores; entonces lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida”.

En el mes de abril la artista participó en la iniciativa One World Together at Home, para ella la presentación “fue desastrosa, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de donde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”.

Lea también: VIDEO: Paulina Rubio dio positivo al consumo de cannabis, en plena batalla legal por su hijo

“Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes”. Así se desahogó Paulina Rubio: